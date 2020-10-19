В Саратовской области открывается сезон охоты на пушных животных

В Саратовской области 31 октября откроется осенне-зимняя охота на пушных животных.

- Сезон продлится до 31 января. Разрешение на добычу можно получить в комитете охотничьего хозяйства и у инспекторов в районах области при подаче заявления и уплате госпошлины 650 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в комитете.

Охотников просят заранее оплатить пошлину, распечатать квитанцию об уплате в случае использования банковских онлайн-сервисов и прийти за разрешением с полным пакетом документов.

В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество заявителя; вид охоты, который предполагается осуществлять; сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их количестве; предполагаемые сроки охоты; места охоты; дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер.

Выдача разрешения осуществляется на основании предъявляемых заявителем охотничьего билета, основного документа, подтверждающего личность, и документа об уплате государственной пошлины за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира.