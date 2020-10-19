Госпитализирован с пневмонией председатель Саратовской облдумы Александр Романов

Председатель Саратовской облдумы госпитализирован с пневмонией Фото: Дарья Вострикова

Председатель Саратовской областной думы Александр Романов госпитализирован с пневмонией.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе думы.

- Тест на коронавирусную инфекцию у председателя областной думы отрицательный. Он находится на лечении с пневмонией. Исполнять обязанности на время отсутствия спикера будет зампред Ольга Болякина, — говорится в сообщении.

Летом Ольга Болякина сама переболела коронавирусом.

Напомним, сегодня стало известно о заражении коронавирусом Ивана Козаченко, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства области.

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