Госпитализирован с пневмонией председатель Саратовской облдумы Александр Романов

Председатель Саратовской облдумы госпитализирован с пневмонией
Фото: Дарья Вострикова
Председатель Саратовской областной думы Александр Романов госпитализирован с пневмонией.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе думы.
- Тест на коронавирусную инфекцию у председателя областной думы отрицательный. Он находится на лечении с пневмонией. Исполнять обязанности на время отсутствия спикера будет зампред Ольга Болякина, — говорится в сообщении.
Летом Ольга Болякина сама переболела коронавирусом.
Напомним, сегодня стало известно о заражении коронавирусом Ивана Козаченко, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства области.
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