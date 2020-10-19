В Саратове 500 собак погибают от жажды в приюте

Приют для животных в Саратове остался без воды. Около 500 собак погибают от жажды.

Такое видео подписчиков опубликовано на странице председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в Instagram.

Причина ЧП — высыхание колодца. Теперь работники приюта вынуждены постоянно ходить на родник и приносить оттуда воду в пятилитровых бутылках.

Сторонники Володина пообещали, что будет организован временный подвоз воды, а впоследствии, возможно, пробурена новая скважина.

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