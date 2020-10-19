Поход в «Красное и Белое» без маски обернулся для балаковца штрафом в 7,5 тысячи рублей

Балаковский районный суд оштрафовал гражданина Березовского Р. О. за появление в магазине без маски.

- Мужчина 17 августа в 19:50 повторно находился в помещении магазина «Красное и Белое» на улице Комарова, 150 без маски. За это правонарушение ему назначили штраф в 7,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда.

В тот день также были рассмотрены дела в отношении еще 16 граждан, которые находились в разных общественных местах Балакова без средств индивидуальной защиты. Трем из них выписали предупреждение, 13 — штраф по 1 тыс. рублей.

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