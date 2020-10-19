Руководитель саратовского Минтранса Иван Козаченко ушел на самоизоляцию

Иван Козаченко заразился коронавирусом. Фото Виктории Поповой

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, который исполняет обязанности министра, Иван Козаченко ушел на самоизоляцию.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, в конце прошлой недели у него подтвердился диагноз коронавирус.

- Сейчас Иван Козаченко находится дома, но продолжает руководить министерством, — рассказала Нина Попова, начальник управления правительства области по взаимодействию со СМИ.

Она отметила, что в Минтрансе проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

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