Руководитель саратовского Минтранса Иван Козаченко ушел на самоизоляцию

Иван Козаченко заразился коронавирусом. Фото Виктории Поповой
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, который исполняет обязанности министра, Иван Козаченко ушел на самоизоляцию.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, в конце прошлой недели у него подтвердился диагноз коронавирус.
- Сейчас Иван Козаченко находится дома, но продолжает руководить министерством, — рассказала Нина Попова, начальник управления правительства области по взаимодействию со СМИ.
Она отметила, что в Минтрансе проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.
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