Саратовцам разрешили заказывать еду после девяти вечера

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области разрешило гражданам заказывать еду на дом после девяти вечера.

- Работа предприятий общественного питания в части реализации продукции на вынос и путем доставки по заказам потребителей не ограничена, — отметили в ведомстве.

Напомним, предприятиям общественного питания, например, ресторанам и кафе, в регионе запретили работать с 21:00 до 08:00. Это связано с распространением коронавируса.

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