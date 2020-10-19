По инвестпрограмме «КВС» продолжается строительство магистрального водовода протяженностью 6,5 км

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в ходе реализации инвестиционной программы продолжает строительство магистрального водовода протяженностью 6,5 км.

- На сегодняшний день ведутся работы по продавливанию коммуникаций под железнодорожными путями и автостоянкой ТРЦ «HAPPY МОЛЛ». Данный метод представляет собой процесс строительства шахты, при котором разработка грунта, в случае с указанным объектом, ведется ручным способом. То есть подрядной организацией с помощью специального оборудования и инструментов производится строительство туннеля, куда впоследствии продавливается стальная труба, выполняющая роль обсадки. По завершению основных мероприятий выполняется монтаж трубопровода d1000 мм. На сегодняшний день на данном участке проложено 130 метров водовода представленным способом, — отметил заместитель директора по капитальному строительству Собур Казакбаев.

Производство работ в районе ТРЦ «HAPPY МОЛЛ» осуществляется в рамках инвестпрограммы ООО «КВС» по строительству магистрального водовода протяженностью 6,5 км от ВНС Вольская до Московского шоссе.

Напомним, 16 сентября концессионером были выполнены работы по вводу в эксплуатацию 1-й части построенного водопровода d1000 мм и протяженностью 3,2 км от железнодорожных путей вблизи ТРЦ «HAPPY МОЛЛ» до Сокурского тракта.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит обеспечить бесперебойную подачу водоснабжения потребителям Ленинского района, а также подключать новых абонентов строящихся жилых домов. Дополнительно, при возникновении повреждений на существующем водоводе «закольцовка» даст возможность переключать абонентов на резервную сеть для выполнения аварийно-восстановительных работ без отключения от холодного водоснабжения более 100 тыс. жителей.

В 2020 году ООО «КВС» планируется выполнение инвестиционной программы в объеме 1,5 млрд рублей. На сегодняшний день уже заключены контракты на общую сумму в 1,35 млрд рублей.

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