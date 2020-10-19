В Саратове студент додумался до кражи велосипеда с паспортом

В Ленинском районе Саратова у местного жителя украли велосипед из подъезда.

- У двухколесного транспорта за 28 тыс. рублей был паспорт, поэтому его нашли в кратчайшие сроки. Также разыскали предполагаемого вора — 16-летнего учащегося колледжа. У парня забрали велосипед и возбудили дело, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Полиция напоминает гражданам, что лестничная клетка — не лучший способ хранения велосипеда, даже если транспорт пристегнут, а помещение закрывается. Сделать паспорт на велосипед можно в любом отделе полиции, у участкового или наряда ГИБДД или ППС. Это значительно ускорит его поиск при возможной краже.

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