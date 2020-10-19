В Коминтерне сгорели сараи и «Нива» с прицепом

В поселке Коминтерн Энгельсского района вчера ночью, 18 октября, произошел пожар.

- Сигнал поступил в 00:24. На улице Маяковского горели деревянные сараи под общей кровлей, в одном из них находилась «Нива» с прицепом, которая оказалась полностью уничтожена огнем, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС.

На место выехали пять единиц техники и 22 человека.

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