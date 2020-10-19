В ПИУ РАНХиГС стартовал новый сезон регионального проекта «Россия без коррупции»

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В Поволжском институте управления РАНХиГС состоялись первые в новом учебном году занятия регионального образовательного проекта «Россия без коррупции».

Члены команды проекта, студенты старших курсов провели занятия со студентами-первокурсниками. Принимая решения в игровой форме и обсуждая предложенные кейсы, первокурсники оценивали спорные ситуации, связанные с выбором добросовестного или недобросовестного поведения. В ходе межгрупповых дискуссий ребятам приходилось определиться с собственной позицией и предложить варианты развития событий.

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- Проект успешно реализуется на территории региона уже несколько лет. Поддержка министерства образования Саратовской области позволила проводить занятия, направленные на формирование добросовестности и антикоррупционного поведения в образовательных организациях не только города Саратова, но и муниципальных районов. Как минимум, участники наших занятий задумываются над последствиями своих решений в реальных жизненных ситуациях. Мы же стремимся к тому, чтобы участники проекта всегда следовали принципу добросовестности сами и были примером для других, — отметил один из кураторов проекта, доцент кафедры государственного и муниципального управления Президентской академии Максим Мокеев.

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Напомним, что в 2020 году проект «Россия без коррупции» стал призером Акселератора лучших практик РАНХиГС. В октябре, в рамках стажировки по итогам Акселератора, проходившей на базе Северо-Западного института управления РАНХиГС, Максим Мокеев представил коллегам из других филиалов программу распространения проекта. Во время обсуждения программы были достигнуты договоренности о внедрении идеи в Северо-Западном институте управления и Южно-Российском институте управления. Обсуждение также касалось применения новых форматов проведения конкурса «Инструменты антикоррупционного образования».

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В Саратовской области уже стартовал новый сезон конкурса «Инструменты антикоррупционного образования», где студенты и школьники могут предложить свои кейсы и игровые формы проведения занятий. Работы принимаются до 27 ноября 2020 года. С положением о конкурсе и другой информацией можно ознакомиться на сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, в разделе «Анонсы». Конкурс проводится совместно с министерством образования Саратовской области.

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