В Саратове пройдет «Экологический форсайт»

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В Саратовском государственном техническом университете имени Юрия Гагарина с 26 по 28 октября пройдет Второй Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт».

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, на научно-практической конференции планируется обсудить самые актуальные проблемы экологии.

Пройдут конкурсы для молодых исследователей, состоится круглый стол для студенческой молодежи, а также панельные сессии с ведущими учеными, учителями экологии и общественными деятелями.

- Присоединяйтесь к нам! «Экологический форсайт-2020» — форум, где решается наше будущее! — отметили организаторы.

Узнать подробную информацию можно на сайте форума, в соцсетях Instagram и Facebook.

Дополнительная информация по телефону 8 (8452) 99-85-30.

2019@ecoconf.org

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