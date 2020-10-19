В Саратове пройдет «Экологический форсайт»

.
В Саратовском государственном техническом университете имени Юрия Гагарина с 26 по 28 октября пройдет Второй Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт».
Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, на научно-практической конференции планируется обсудить самые актуальные проблемы экологии.
Пройдут конкурсы для молодых исследователей, состоится круглый стол для студенческой молодежи, а также панельные сессии с ведущими учеными, учителями экологии и общественными деятелями.
- Присоединяйтесь к нам! «Экологический форсайт-2020» — форум, где решается наше будущее! — отметили организаторы.
Узнать подробную информацию можно на сайте форума, в соцсетях Instagram и Facebook.
Дополнительная информация по телефону 8 (8452) 99-85-30.
2019@ecoconf.org
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.