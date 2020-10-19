В домах Саратова отключили горячую воду

В Саратове сегодня, 19 октября, отключили горячую воду в трех десятках домов.

Как сообщил портал «Teplo.energy», проводится ремонт тепловых сетей. Энергетики приносят свои извинения за причиненные неудобства.

- К сожалению, это вынужденная мера, так как трубы в изношенном состоянии, — отметили в Саратовском филиале «Т Плюс».

Сегодня, 19 октября, планируется возобновить подачу горячей воды на Большую Садовую, 96, Малую Елшанскую, 18, и Яблочкова, 17, 19а.

Завтра, 20 октября, ожидается, что вода поступит в краны жителей Большой Казачьей, 39, 43, 2-й Прокатной, 23, Астраханской, 102 и Советской, 98, Бахметьевской, 39, Брянской, 3, Гвардейской, 26, Комсомольской, 3, Мичурина, 19/27, Обуховского переулка, 13/19, проспекта 50 лет Октября, 65 и 67, Сакко и Ванцетти, 6/8, 10, 12, проспекта Кирова, 11, Танкистов, 97, 99, 101, 103, Театральной площади, 9, тк-310/10 Рабочая, 10а, Куприянова 7 и 8, Шехурдина, 28Б, Чапаева 29 и 52, Чернышевского, 189, 167, 169, Бабушкиного взвоза, 15.

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