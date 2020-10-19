Автомобилисты смогут узнавать о заносах на саратовских дорогах через интерактивную карту

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Автомобилисты смогут узнавать о заносах на саратовских дорогах через интернет.

Такую возможность представляет Минтранс с помощью интерактивной карты, сообщил начальник ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Эльдар Узбяков на заседании правительства.

Вся информация о заносах, количестве работающей снегоочистительной техники будет оперативно наносится на карту, что позволит планировать поездки.

Кроме того, на разных участках Саратовской области установлены 28 автоматизированных систем метеообеспечения, которые позволяют анализировать состояние дорожного покрытия и погодных условий. До конца года будут установлены еще 24 комплекса.

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