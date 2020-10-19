Названы больницы Саратова, где появятся дополнительные коронавирусные койки

На брифинге в Минздраве рассказали о дополнительных койках для больных коронавирусом

Первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов на брифинге 19 октября рассказал о планах по развертыванию дополнительных коек.

Напомним, на заседании правительства сегодня исполняющий обязанности председателя правительства Роман Бусаргин поручил развернуть 300 дополнительных коек для больных коронавирусом.

По словам Станислава Шувалова, будет увеличена мощность областной клинической больницы. Также будет задействован бывший стационар 12-й горбольницы Саратова, сейчас он готовится к развертыванию.

Также оперативно рассматриваются варианты для разворачивания коечного фонда в крупных районных больницах для создания «перехваточных» госпиталей по коронавирусным пациентам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.