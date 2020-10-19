Губернатор Радаев намерен наделить прокуратуру Саратовской области правом выдвигать законодательные инициативы

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что готовится законопроект, по которому региональная прокуратура сможет выдвигать законодательные инициативы в облдуму.

- Это решение стало результатом той совместной работы, которая проводилась с областной прокуратурой по ряду направлений. Например, взаимодействие по вопросам обманутых дольщиков, — отметил Радаев.

Он напомнил, что четыре года «мы тесно сотрудничали, занимались “расшивкой” сложнейших проблем с долгостроями», а прокуратура области держала на контроле юридические вопросы. Сейчас же они будут заниматься темой обеспечения жильем детей-сирот и многодетных семей.

Также Радаев заявил, что правительство региона должно вместе с прокуратурой проработать предложения в областной закон о регулировании градостроительной деятельности. Напомним, о том, что жилая застройка микрорайонов Саратова должна измениться говорил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Считаю, что и по другим направлениям межведомственного взаимодействия будут востребованы законодательные инициативы прокуратуры области, — подчеркнул Радаев.

Законопроект направят в облдуму для рассмотрения депутатами.

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