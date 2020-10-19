Регоператор: совместная работа с администрацией Балаковского района позволила повысить качество услуги по обращению с ТКО

Специалисты Регионального оператора и глава администрации Балаковского района Александр Соловьев совместно с представителями прокуратуры и мусоровывозящей компании «Ситиматик» встретились с жителями поселков Балаковского района. Участники встречи обсуждали возможность повышения качества услуги по вывозу ТКО и возможности сбора отходов, не относящихся к ТКО. Результатом встречи стала договоренность о пересмотре порядка сбора и вывоза отходов.

- Совместно с администрацией района мы продуктивно прорабатываем все появляющиеся вопросы. Это позволяет нам найти оптимальные решения, чтобы население получало качественную услугу. Такой подход также обеспечил нам возможность выявлять тех коммерсантов, которые до сих пор уклоняются от заключения договора с Регоператором и тем самым способствуют образованию несанкционированных свалок, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Отметим, что ранее совместно с представителями администрации были проведены тотальные проверки коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, скрывающих объемы образуемого ими ТКО и игнорирующих требования законодательства по заключению договора с Регоператором. Последовательная работа в данном направлении позволяет легализовывать все большую часть потоков ТКО в районе, сократить возможность появления несанкционированных свалок и повысить качество учета объемов образования ТКО на территории Балаковского района.

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