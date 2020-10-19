В открывшемся бассейне «Саратов» начались тренировки

Фото пресс-службы мэрии

Сегодня, 19 октября, открылся бассейн «Саратов» на улице Чернышевского.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, спортобъект закрылся в период ограничительных мер и был готов к запуску после их снятия и ввода центрального отопления. В этом году запуск бассейна был сорван из-за проводящейся рядом стройки ФОКа для бадминтона — там монтировали теплосети. После этого также были недочеты.

И вот в понедельник в бассейне начались тренировки и занятия.

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