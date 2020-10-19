Пьяный балаковец упал на разбитую бутылку в своей руке и попал в больницу

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Вчера, 18 октября, 38-летний мужчина в Балакове устроил себе ЧП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по предварительной информации, он выпил и пошел по дороге. В руках у него была открытая бутылка с разбитыми краями.

Дорога оказалась непростой, гражданин упал прямо на свою ношу.

Его госпитализировали в больницу с резаной раной и черепно-мозговой травмой.

Проводится проверка, обстоятельства выясняются.

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