В Саратовской области к зиме заготовлена половина необходимых противогололедных материалов

О готовности региональных дорог Саратовской области в зимний период доложил на заседании правительства Эльдар Узбяков, начальник ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».

По его словам, заготовлено порядка 68 тонн противогололедных материалов. Это около 51% от потребности. 100-процентные запасы должны быть сделаны к 1 ноября.

Кроме того, проведена инвентаризация снегоочистительной техники. Сейчас она готова на 94%. Поставлен срок полной готовности — к 1 ноября.

По словам Эльдара Узбякова, во время ЧС из-за снегопадов на дорогах будут задействованы девять мобильных отрядов тяжелой техники.

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