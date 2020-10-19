В Ртищеве пропал нуждающийся в медпомощи 39-летний мужчина

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Ртищеве Саратовской области два месяца назад пропал 39-летний Павел Антонов.

Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», мужчину никто не видел с 18 августа.

Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 180 см, плотное телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в голубую футболку, синие шорты, черные носки и черные шлепки.

Если вы видели Павла, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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