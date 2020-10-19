В Саратовской области на неделе ожидается дождь и мокрый снег

В Саратовской области всю неделю будет нестабильная погода.

Как рассказала «КП-Саратов» замруководителя регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло, это связано с активной циклонической деятельностью в европейской части страны. Смена воздушных масс будет проходить практически каждый вторые сутки.

Так, 20 числа в большинстве районов области осадков не ожидается, ветер сменит свое направление с северо-восточного на северо-западный и западный. Температура ночью опустится до -3+2 градусов, на возвышенностях до +4+9 градусов. Завтра ожидается от +7 до +12 градусов, с прояснениями.

Не стоит забывать, что регион находится во власти холодной воздушной массы, 21 и 22 числа в связи с близостью атмосферного фронта вечером и утром в регионе ожидается дождь, особенно это касается северных районов.

Во второй половине 22 октября, ночью и утром 23 через область пройдет атмосферный фронт, он принесет с собой осадки. В южных районах региона это будет дождь, в северных, в частности Саратовском районе пройдет мокрый снег. При этом ожидается туман, водителям стоит быть аккуратнее, видимость упадет до 200-500 метров.

Ветер сменит свое направление с западного на юго-западный, а потом северо-западный.

Температура 21 октября снизится до -3…+2 градусов, в отдельных районах при натекании облачности ожидается +1…+6 градусов тепла, днем всего +2…+7. Ночь принесет похолодание до 0…-5 градусов, днем снова +2…+7.

В ночь на 23 октября столбик термометра опустится до нулевых температур, утром будет +3+5 градусов, а уже днем +10+15 градусов.

В выходные теплом жителей региона небесная канцелярия не побалует. 24 октября ожидаются осадки, в основном это будет дождь и всего 6-11 градусов тепла.

Такая погода будет до конца месяца, с колебаниями температуры и атмосферного давления.

Синоптики напоминают, что это общая картина, а если вы хотите точно узнать, как будет на улице в тот или иной день, нужно обращать внимание на ежедневные прогнозы.

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