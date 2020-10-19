В Саратове без отопления остаются 92 дома

В Саратовской области сегодня, 19 октября, продолжается подключение жилых домов к отоплению.

- К теплу подключены 99,8% теплоисточников и 100% объектов соцсферы, но не во все дома оно подается, — рассказал на заседании областного правительства региональный министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев.

Холодные дома остались в Краснокутском и Энгельсском районах и в Саратове.

В Красном Куте два дома остались без тепла из-за подключения блочно-модульных котельных. Ожидается, что до вечера они будут запущены.

В Энгельсе отопления нет на Летке, 43, Полтавской, 52 и Орловской, 9. Ожидается, что капремонт систем отопления завершится до 20 октября.

В Саратове без тепла сидят 92 многоквартирных дома. Предполагается, что большинству подадут тепло в батареи сегодня или завтра, но есть и те, которым срок поставлен на четверг, 22 октября.

По словам Мигачева, министерство отслеживает каждый дом, «приложим все усилия, чтобы дать тепло в кратчайший срок».

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