Два человека умерли от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области от коронавируса скончались еще два человека за сутки.

Как сообщил на заседании правительстве первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, в общей сложности скончались 138 человек.

Напомним, утром 19 октября стало известно о новых случаях заражения — 163 человека.

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