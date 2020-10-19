Два человека умерли от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области от коронавируса скончались еще два человека за сутки.
Как сообщил на заседании правительстве первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, в общей сложности скончались 138 человек.
Напомним, утром 19 октября стало известно о новых случаях заражения — 163 человека.
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