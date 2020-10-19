В Саратовском районе шестеро пожарных тушили матрас

В минувшую субботу, 17 октября, в 22:27 шестеро пожарных и две единицы техники выехали на пожар в СНТ «Пристанное-2» Саратовского района.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в региональном ГУ МЧС.
Полыхал матрас в комнате двухэтажного кирпичного дома, площадь возгорания составила 4 кв. м, его ликвидировали.
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