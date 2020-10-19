Под Саратовом мужчина выплатил 30 тыс. рублей штрафа за пьяную езду после ареста ВАЗа

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Житель Федоровского района садился за руль нетрезвым и давал порулить другим пьяным гражданам, за что его призвали к ответу.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчину обязали выплатить 30 тыс. рублей штрафа, однако исполнять решение суда он не торопился.

Тогда у него арестовали ВАЗ-21093, только после этого гражданин погасил долг.

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