Под Саратовом мужчина выплатил 30 тыс. рублей штрафа за пьяную езду после ареста ВАЗа

.
Житель Федоровского района садился за руль нетрезвым и давал порулить другим пьяным гражданам, за что его призвали к ответу.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчину обязали выплатить 30 тыс. рублей штрафа, однако исполнять решение суда он не торопился.
Тогда у него арестовали ВАЗ-21093, только после этого гражданин погасил долг.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.