Саратовцы узнали, куда жаловаться на нарушителей масочного режима

Жителям Саратовской области рассказали, кому можно отправить жалобу о нарушении масочного режима.

Заместитель регионального Управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева уточнила, что это можно сделать через сайт ведомства. Для этого сначала надо зарегистрироваться через Госуслуги.

Обращения будут учитываться при проверках, которые регулярно проводятся в регионе.

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