В Заводском районе 16 улиц остались без воды

Жители Заводского района Саратова остались без воды до вечера.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на водоводе по улице Огородная.

В зоне отключения попали дома на улицах Ростовская, Огородная, Свирская, Станкостроительная, Белозерская, Холмогорская, 1–8 проезды Станкостроителей и 1-2 Белозерские проезды.

Ожидается, что работы завершатся к 18 часам.

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