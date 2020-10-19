Полыхал дом на базе отдыха «Зеленый мыс» в Энгельсском районе

Сегодня, 19 октября, 14 пожарных и две единицы техники отправились на вызов на базу отдыха «Зеленый мыс» в Энгельсском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, пожар вспыхнул на первом этаже двухэтажного дома, выгорела одна из комнат.

Возгорание на площади 28 кв. м ликвидировали.

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