Полицейские ищут свидетелей смертельной аварии с мотоциклом под Саратовом

В ДТП погиб пассажир мотоцикла Фото: ГИБДД по Саратовской области

Отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области ищет свидетелей смертельного ДТП, случившегося 13 июля 2020 года.

- Около 00:30 на трассе в Саратовском районе столкнулись Nissan Qashqai и «Иж Юпитер». Погиб пассажир мотоцикла, — сообщили «КП-Саратов» в главке.

Очевидцев просят откликнуться по телефонам: 99-46-66, 8-904-243-85-93 или по адресу: Чернышевского, 88, кабинет №806. Также правоохранители просят видео аварии.

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