Выросло число пострадавших в ДТП под Красноармейском

В аварии пострадали водитель и ребенок
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Число пострадавших в ДТП под Красноармейском в Саратовской области выросло.
В ГИБДД региона уточнили информацию и сообщили «КП-Саратов», что госпитализированы были два человека.
Напомним, авария произошла в 13:57 на выезде из Красноармейска, на дороге к селу Некрасово. Столкнулись Geely MK и Skoda Rapid.
Травмы получили 40-летний водитель Skoda Rapid, а также восьмилетняя пассажирка этого авто.
Вторая машина сгорела в аварии.
Автомобиль сгорел после столкновения
Фото: ГИБДД по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.