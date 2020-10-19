Выросло число пострадавших в ДТП под Красноармейском

В аварии пострадали водитель и ребенок Фото: ГИБДД по Саратовской области

Число пострадавших в ДТП под Красноармейском в Саратовской области выросло.

В ГИБДД региона уточнили информацию и сообщили «КП-Саратов», что госпитализированы были два человека.

Напомним, авария произошла в 13:57 на выезде из Красноармейска, на дороге к селу Некрасово. Столкнулись Geely MK и Skoda Rapid.

Травмы получили 40-летний водитель Skoda Rapid, а также восьмилетняя пассажирка этого авто.

Вторая машина сгорела в аварии.

Автомобиль сгорел после столкновения Фото: ГИБДД по Саратовской области

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