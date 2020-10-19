В Саратове фирму эвакуаторщиков осудили за подкуп ДПСников

В Волжском районе Саратова осудили ООО «Квинтет» за попытку подкупить полицейского.

- В 2018 году один из сотрудников фирмы по эвакуации автомобилей предложил инспектору ДПС 300–350 рублей за каждый автомобиль, который он задержит, чтобы после тот попал на стоянку организации, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Полицейский отказался от вознаграждения и доложил руководству.

Мировой суд признал ООО виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 500 тыс. рублей. Ранее на имущество фирмы наложили арест.

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