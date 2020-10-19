В Госдуме поддержали инициативу саратовских «справедливороссов»

Депутат Саратовской городской думы Максим Самсонов направил обращение в Государственную думу с инициативой о федеральном финансировании обеспечения инженерными коммуникациями участков для многодетных семей.

Его обращение было поддержано руководством фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Сергей Миронов и его коллеги по фракции считают, что финансирование обеспечения инфраструктуры за счет субъектов РФ в отношении земельных участков, предоставленных многодетным семьям, является неподъемным обязательством для региональных бюджетов. В связи с этим, федеральный бюджет должен как минимум софинансировать эти обязательства или полностью взять их на себя в некоторых регионах.

Максим Самсонов, который в Саратовской гордуме возглавляет рабочую группу по вопросу обеспечения земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, считает необходимым решать вопрос финансирования строительства инженерных коммуникаций именно на федеральном уровне.

- Сегодня наступает время, когда формируются бюджеты всех уровней. И крайне важно, чтобы наша позиция была услышана федеральной властью. Только на строительство коммуникаций по водоснабжению и водоотведению в саратовских поселках Воробьевка и Латухино необходимо ориентировочно 575 млн рублей. Я официально обратился в мэрию Саратова с просьбой учесть данные средства при формировании городского бюджета на следующий год в рамках действующей муниципальной программы развития жилищно-коммунального хозяйства. И буду отстаивать эту позицию. Но комплексно решить проблему обеспечения коммуникациями тысяч выделенных земельных участков можно только при активной помощи федерального центра и выделении целевого федерального финансирования, — подчеркнул Максим Самсонов.

Сергей Миронов также направил депутатский запрос с предложениями саратовских справедливороссов в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой оценить представленные аргументы и представить предложения и позицию федерального правительства по данному вопросу.

Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме, в свою очередь, готовит законодательную инициативу, которая предусматривает возможность выбора гражданином между земельным участком и эквивалентной денежной суммой в случае отсутствия земельных участков с необходимой инфраструктурой. Суммы таких выплат должен софинансировать федеральный бюджет.

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