Безработные подростки украли три бутылки виски из магазина

Полиция Кировского района раскрыла кражу из магазина на улице Зарубина в Саратове. Об этом сообщили в городском УМВД.

29 сентября с 20:20 до 20:30 неизвестные унесли три бутылки виски марки Jack Daniels объемом 0,5 литра стоимостью свыше 2,5 тыс. рублей.

Предполагаемых злоумышленников задержали, ими оказались 16-летние рецидивисты.

Они признались, что продали алкоголь неизвестным в районе Сенного рынка и «Стрелки».

На них завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.

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