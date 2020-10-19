Трое детей пострадали в ДТП в Красноармейске

В машине пострадали трое детей
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Красноармейске Саратовской области днем в воскресенье в ДТП пострадали трое детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 14:55 напротив дома №55 по улице Ульяновская.
Там столкнулись ВАЗ-21120 под управлением 35-летнего мужчины и Volkswagen Polo, за рулем которого сидел 28-летний водитель.
Пострадали три несовершеннолетних пассажира отечественного авто: девочки 17 и пяти лет, а также десятилетний мальчик. Все они были госпитализированы.
Столкнулись ВАЗ и Volkswagen Polo
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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