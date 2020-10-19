«Нельзя сдавать районы без социальной инфраструктуры»: Володин предложил прокурору Филипенко внести законопроект

Председатель государственной думы России Вячеслав Володин во время визита в Саратов обратился к прокурору Саратовской области Сергею Филипенко с предложением инициировать законопроект.

Речь идет о запрете выдавать разрешение на строительство, если не предусмотрена социальная инфраструктура.

- Нельзя сдавать микрорайоны без социальной инфраструктуры. А у нас как сдавали, так и сдают на выселках, люди страдают, — заявил Володин.

В качестве положительных примеров он привел Московскую область, Краснодарский край, Пензу, где есть такие законы. По мнению спикера Госдумы, в Саратовской области имеются лоббисты, которые мешают принятию таких инициатив.

- Разрешение на строительство должно быть выдано только в том случае, если параллельно будут построены поликлиника, школа, садик, дороги, — сказал Володин.

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