В ДТП на Навашина в Саратове пострадали двое парней

Фото городской ГИБДД

Сегодня утром, 19 октября, в Кировском районе Саратова случилось ДТП с пострадавшими.

- По предварительным данным, в 06:00 напротив дома №5 по улице Навашина 19-летний водитель Datsun не справился с управлением и опрокинул автомобиль, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

В аварии пострадал сам водитель и его 20-летний пассажир. Их госпитализировали.

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