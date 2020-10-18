Под Красноармейском после ДТП сгорел китайский автомобиль

Днем 18 октября на дороге под Красноармейском в Саратовской области произошло столкновение двух авто, в результате которого пострадал человек и сгорела машина.

Авария случилась на выезде из Красноармейска в сторону села Некрасово в 14.00. По предварительным данным ГИБДД, 27-летний водитель китайского Geely нарушил правила расположения транспортного средства и допустил столкновение c Skoda Rapid под управлением 40-летнего мужчины.

Прибывшие медики госпитализировали водителя чешской иномарки, а китайский автомобиль в результате столкновения сгорел.

Как сообщил очевидец происшествия корреспонденту «КП-Саратов», в Skoda Rapid кроме водителя ехали также женщина с ребенком.

Проезжающие автомобилисты пытались потушить горящий автомобиль, однако у большинства из них огнетушители не сработали.