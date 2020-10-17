Рецидивист унес 11 плиток шоколада из магазина в Саратове

Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу 11 плиток шоколада Merci.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 19 сентября с 17:39 до 17:42 неизвестный унес сладости из магазина на Нижней Сорговой улице города.

По подозрению в краже задержали 51-летнего рецидивиста. Он не стал отрицать своей вины и рассказал, что продал похищенное неизвестному на Крытом рынке.

На мужчину завели уголовное дело, его решения он ожидает под подпиской о невыезде.

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