Мужчина попал под колеса ВАЗа под Саратовом

Вчера, 16 октября, в 19:25 на 703 км подъезда к Саратову от трассы М-6 случилась авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, гражданин шел посередине дороги и его сбил 23-летний водитель ВАЗ-2114.

На одежде пострадавшего, личность которого не установлена, не было световозвращающих элементов.

Мужчину госпитализировали, его личность устанавливают.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.