Фонтаны в Саратове сегодня работают последний день
Фото: Екатерина Семенова
Сегодня, 17 октября, в Саратове закрывается сезон фонтанов.
Об этом заявил мэр Михаил Исаев в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Завтра начнется консервация объектов, их будут промывать и продувать.
Часть из них будут работать в новогоднем режиме, их украсят иллюминацией.
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