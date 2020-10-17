Фонтаны в Саратове сегодня работают последний день Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 17 октября, в Саратове закрывается сезон фонтанов.

Об этом заявил мэр Михаил Исаев в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Завтра начнется консервация объектов, их будут промывать и продувать.

Часть из них будут работать в новогоднем режиме, их украсят иллюминацией.

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