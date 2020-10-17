Глава Вольского района Виталий Матвеев ушел на самоизоляцию

Глава Вольского района Виталий Матвеев сдал тест на коронавирус, а его результатов решил дожидаться на самоизоляции.

Он сообщил в беседе корреспонденту «КП-Саратов», что прошел подобное исследование впервые с начала пандемии.

В его окружении появился зараженный новой инфекцией человек.

Пока что о результатах теста не сообщается.

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