Атлет из Энгельса установил рекорд России по народному жиму

Энгельсский атлет Олег Шишков установил рекорд России по народному жиму.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, он выполнил норматив мастера спорта международного класса для своей возрастной группы 55+.
Об этом написали в соцсетях, на что горожане сразу отреагировали словами поздравлений.
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