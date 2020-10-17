Атлет из Энгельса установил рекорд России по народному жиму

Энгельсский атлет Олег Шишков установил рекорд России по народному жиму.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, он выполнил норматив мастера спорта международного класса для своей возрастной группы 55+.

Об этом написали в соцсетях, на что горожане сразу отреагировали словами поздравлений.

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