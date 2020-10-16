На станцию скорой помощи в Саратове приняли 15 старшекурсников

На Саратовской станции скорой помощи расширили штат.

Как сообщили в пресс-службе губернатора области Валерия Радаева, кадровый состав усилили за счет 15 студентов старших курсов СГМУ имени Разумовского.

Для новых сотрудников подготовили рабочие места, установили компьютеры и телефоны.

- Число вызовов выросло в 2-3 раза, поступали жалобы, что непросто дозвониться. По поручению губернатора организованы новые рабочие места, первые 15 студентов уже проходят обучение, — отметил главный врач станции скорой помощи Олег Андрущенко.

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