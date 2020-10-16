В Саратове завод специй строят рядом с жилым домом

Жительница Саратова Анна Разина возмутилась промышленным предприятием, которое строит цеха вплотную к ее участку.

Анна Разина поделилась с «КП-Саратов» подробностями: оказывается предприятие по производству специй – группа компаний «Аллегро» – строит цех в метре от забора ее дома в Литейном переулке.

Строительство началось в июне, с тех пор, по словам Анны Разиной, шум практически не утихает.

- Они подгоняют тяжелую технику, шумят постоянно. От этого у меня несколько раз происходил нервный срыв, я похудела на четыре килограмма. Когда вырубали окна, пришлось схватить ребенка и бежать из дома, потому что было невыносимо, – рассказала Анна.

Кроме шума к неудобствам добавился сильный запах специй. По мнению женщины, организаторы производства сэкономили на системе вентиляции, поэтому постоянно открывают окна для проветривания.

- Приходится с ними серьезно ругаться, чтобы они прекратили. И это происходит постоянно, каждый месяц, – сообщила Анна Разина.

При чем женщина заявила, что обращалась в прокуратуру и администрацию Октябрьского района. Чиновники нарушений не нашли, а из надзорного ведомства ответа не поступило.

- Руководство фирмы мне вообще заявило, что если вы не уедете, то будете жить в промзоне и все равно съедете, – сказала Анна Разина.

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