В Саратове приглашают строителей для участия в программе расселения аварийных домов

Заседание рабочей группы проходит в онлайн-режиме

В Саратове прошло традиционное совещание по жилищным проблемам граждан.

Как написал в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Государственной думы России Николай Панков, заседание рабочей группы проходит в онлайн-режиме.

Николай Панков задал главе Саратова Михаилу Исаеву вопрос о количестве строительных организаций, которые участвуют в программе расселения людей из аварийного жилья.

- По словам мэра, таких организаций всего две, это «Кронверк» и «Саратовоблжилстрой». Напомнил, о чем говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин — вести переговоры и с другими участниками строительного рынка, способными реализовывать важные для людей проекты. Мощности этих двух компаний будет недостаточно для решения поставленных задач, — отметил Панков.

Михаил Исаев также заметил, что ведутся переговоры с другими организациями. Возможно, рост цены на квадратный метр жилья, которая будет предложена строителям, повысит их заинтересованность.

- Хорошо, что есть понимание со стороны муниципалитета и действия для повышения эффективности программы. Людям, которые годами жили в ветхом жилфонде, необходимо как можно скорей предоставить комфортные квартиры, — заявил Панков.

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