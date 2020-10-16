В Заводском районе депутат облдумы Андрей Воробьев проверил ремонт тротуаров, на который жаловались общественники

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Сегодня депутат областной думы Андрей Воробьев проверил, как ремонтируют тротуары в Заводском районе Саратова. Вместе с главой района Владимиром Чирсковым и представителями общественного совета парламентарий посетил места работ.

Глава администрации доложил, что первый транш на ремонт тротуаров составил около 93 млн рублей. По его словам, работы выполнены на 86%, в районе осталось уложить 9 тысяч квадратных метров асфальта. Как рассказал чиновник, сейчас начались работы по второму этапу, на эти цели выделено 68 млн рублей. На сегодняшний день уложено уже 15% асфальта. Работы должны завершиться до 31 октября.

Проверяющие приехали на проспект Энтузиастов, где общественники пожаловались на заасфальтированные крышки люков, рабочий мусор и куски старого асфальта. Депутат Воробьев заметил, что вопрос с люками нужно решать вместе с организацией, которая за них отвечает.

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- Мы закрепим человека, который займется этим вопросом, — пообещал глава района.

Затем участники рейда приехали на улицу Южно-Зеленую, которая находится на пути к школе №84. По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина в учебном учреждении планируют провести реконструкцию. Как рассказал один из рабочих, завтра там начнется укладка асфальта, в понедельник работы завершатся.

Представители общественного совета заявили, что на этой улице нарушается технология укладки асфальта: рабочие не используют «подушку», а кладут асфальт сразу на щебень. По мнению горожан, это в будущем приведет к появлению ям.

Проверяющие отправились на улицу Хомяковой к центру дополнительного образования, где ранее снесли аварийный дом. Владимир Чирсков доложил, что в Заводском районе от аварийных строений освободили пять участков. Чиновник пообещал, что до конца года в Заводском районе решат вопросы по всем аварийным домам.

Воробьев заверил, что будет продолжать контролировать ремонт тротуаров и реагировать на обращения общественного совета. В свою очередь общественники поблагодарили Владимира Чирскова за добросовестную работу.