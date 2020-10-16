ГИБДД в выходные будет ловить пьяных автомобилистов

В Саратове вновь пройдет рейд «Нетрезвый водитель».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, профилактическая акция запланирована на выходные дни.

Госавтоинспекция просит жителей сообщать о случаях вождения в пьяном виде.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено лишение прав до трех лет и штраф 30 тыс. рублей.

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