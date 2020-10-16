Вылетевший на встречку в Энгельсе мотоциклист погиб

Фото областной ГИБДД

Сегодня, 16 октября, страшная авария унесла жизнь молодого мотоциклиста.

- Примерно в 15:50 у Базальта в Энгельсском районе 23-летний парень за рулем Suzuki во время обгона выехал на встречную полосу и врезался в Renault Duster, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Фото областной ГИБДД

Мотоциклист скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства аварии уточняются. На месте работает Госавтоинспекция.

Фото областной ГИБДД

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