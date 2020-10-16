В Саратов не пустили почти 20 тонн сухофруктов из Казахстана

В Саратовскую область не пустили сухофрукты из Казахстана.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре, машину с 19,7 тонны продукции развернули вчера, 15 октября, на трассе А-298.
Оказалось, что у сушеных фруктов не было маркировки с достоверной информацией о наименовании продукции и стране ее происхождения.
Кроме того, что груз не пропустили в область, на перевозчика составили административный протокол.
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