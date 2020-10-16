СГАУ завоевал 13 медалей «Золотой осени – 2020»

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Саратовский государственный аграрный университет имени Вавилова завоевал 13 медалей на 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020».

«За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» награждены:

Золотой медалью и дипломом I степени:

- За разработку нового высокопродуктивного синтетического сорта суданской травы «Евгения» - основа кормопроизводства в засушливых регионах Поволжья (авторы проекта: Жужукин В.И., Субботин А.Г., Мухатова Ж.Н., Шьюрова Н.А., Нарушев В.Б., Башинская О.С.)

- За разработку химической полиэлектролитной субстанции – адъюванта для создания вакцин против инфекционных болезней животных (авторы проекта: Савина С.В., Скорляков В.М.).

Серебряной медалью и дипломом II степени:

- За разработку комбинированного препарата для лечения заболеваний печени «Гепарс»; противовоспалительного и регенерирующего препарата «Реагель» (авторы проекта: Ларионова О.С., Древко Я.Б., Козлов С.В., Смирнова К.Ю., Осипова М.В.).

- За разработку комбинированного почвообрабатывающего орудия для полосовой обработки почвы ПБС-8×70П (авторы проекта: Бойков В.М., Старцев С.В., Воротников И.Л.).

- За разработку ГИС – технологии мониторинга земель сельскохозяйственного назначения на территории Саратовского Поволжья (авторы проекта: Тарбаев В.А., Ткачев А.А., Нейфельд В.В., Морозов М.И., Шмидт И.В., Царенко А.А.).

Бронзовой медалью и дипломом III степени:

- За разработку спрея - антисептика для рук «АЛОЭ+» (авторы проекта: Древко Я.Б., Ларионова О.С., Банникова А.В., Смирнова К.Ю., Козлов Е.С.).

- За разработку автономного оросительного комплекса с использованием возобновляемых источников энергии (авторы проекта: Соловьев Д.А, Бакиров С.М., Колганов Д.А., Елисеев С.С.).

- За разработку экологических аспектов разработки технологических решений по расширению ресурсного потенциала и ассортимента продуктов повышенной пищевой ценности (авторы проекта: Садыгова М.К., Филонова Н.Н., Абдушева А.Е., Ротькина Т.В.).

- За разработку организационно-информационного механизма управления элементами системы ведения растениеводства на основе цифровой платформы (авторы проекта: Воротников И.Л., Наянов А.В., Нейфельд В.В., Норовяткин В.И., Пылыпив А.М., Тарбаев В.А.).

«За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК» награждены:

Золотой медалью и дипломом I степени:

- За организацию и проведение Международной школы молодых ученых и НИИ «Научная волна» (авторы проекта: Воротников И.Л., Нейфельд В.В.).

- За мониторинг и прогнозирование научно-технологического развития АПК России на период до 2030 года (авторы проекта: Симакова И.В., Санникова М.О., Петров К.А., Наянов А.В., Норовяткин В.И., Руднева О.Н., Анфиногенова О.Н., Третьяк Л.А.).

Серебряной медалью и дипломом II степени:

- За разработку приложения с технологией интерактивной визуализации для технического обслуживания сельскохозяйственной техники (автор проекта: Гончаров Р.Д.).

- За создание центра цифровой агроэкономики на базе ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (авторы проекта: Полетаев И.С., Суханова И.Ф., Нейфельд В.В.).

В номинации «Лучший молодой ученый-мелиоратор» победителем признан молодой ученый ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, кандидат технических наук, доцент факультета инженерии и природообустройства Дмитрий Колганов. Проект «Разработка системы управления орошением и роботизированного оросительного комплекса для высокопродуктивного ведения сельского хозяйства».

Департамент научно-технологической политики и образования благодарит всех участников и поздравляет победителей

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